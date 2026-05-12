11日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】メジャーVでこの高額賞金ゲット！日本ツアー「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー初制覇を飾った河本結が、65位から15ランクアップの50位に浮上した。2025年11月「TOTOジャパンクラシック」終了後などの自己最高位に並んだ。2位の鈴木愛も70位から62位に浮上。3位の荒木優奈は自己最高48位に浮上した。米国ツアー「みずほアメリカズ・オープン」で