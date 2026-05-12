米国女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【写真】もしも原英莉花が秘書だったら大会連覇で今季2勝目を飾ったジーノ・ティティクル（タイ）が500ptを獲得。通算1224ptとしたが、順位は4位で変わらなかった。ネリー・コルダ（米国）が2565ptで首位。2位にキム・ヒョージュ（韓国/1482.5pt）、3位にハナ・グリーン（オーストラリア/1271pt）がつけている。2週連続9