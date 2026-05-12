【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,704.47 △95.31（5/11）NASDAQ：26,274.13 △27.05（5/11） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。イラン情勢の膠着状態が続く中、株価は堅調な推移となるも原油価格の上昇が重荷となる場面もありました。ダウ平均は60ドル安の49,549ドルで取引を開始しました。寄付き直後に下落し、日本時間22時40分に133ドル安の49,475ドルでこの日の安値を