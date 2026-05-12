「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースは右腹斜筋痛のため４月５日に負傷者リストに入ったムーキー・ベッツ内野手の戦列復帰を発表。同内野手に代わって２４歳の有望株アレックス・フリーランド内野手が３Ａに降格した。試合前に会見したデーブ・ロバーツ監督は、フリーランドの降格について「本当に難しい決断だった。タフな判断だったよ。最終的には、ヘソンの方がより良いパフォーマンスをしてい