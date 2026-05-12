“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集める天羽希純が、約1年ぶりに『週刊スピリッツ』（小学館／発売中）に登場。今回の登場は表紙掲載での起用となり、グラビアとしては久々の本格撮影となる。【別カット】『週刊スピリッツ』で美ボディを披露する天羽希純天羽はアイドルグループ『#2i2』のメンバーとして活動し、全国7都市を巡るラストツアーを経て2025年12月6日にSHIBUYA O-EASTでのラストライブをもって解散。現在