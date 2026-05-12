片山財務大臣は来日中のアメリカのベッセント財務長官との夕食会を開きました。【映像】夕食会に向かうベッセント長官佐藤美妃リポ「ベッセント長官の車列が今、都内のホテルに入りました。片山財務大臣との夕食会の会場は会席料理の店だということです」夕食会は財務省が主催し、片山大臣、ベッセント長官のほか、三村財務官らも出席しました。およそ1時間半にわたった会では、最近の経済や中東情勢などについて意見を交わ