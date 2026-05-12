落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラム。第４回は「藤田がいつも早い件について」。藤田健斗捕手（２４）はＳＧＬの試合前練習に姿を現すのがいつも早い。一番乗りというわけではないが、必ず早めにやってくる背番号５９。一体、なぜ早いのか？個人的にちょっと気になる謎に迫る。古典落語「持参金」の冒頭では早起きの重要性が説かれるが、そんなこと言