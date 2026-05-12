中東情勢の緊迫化によって印刷インクなどの調達が不安定になっているとして、大手菓子メーカーのカルビーが、主力商品の「ポテトチップス」のパッケージを、順次、白黒の2色に変更すると取引先に伝えていたことがわかりました。【映像】ポテトチップス（白黒のパッケージ版）関係者によりますと、白黒の2色に変更されるのは「ポテトチップス」の「うすしお味」「コンソメパンチ」「のりしお」「かっぱえびせん」など14の商品で