俳優・杉浦太陽（45）とタレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（のあ、18）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“爆食”ショットを投稿した。希空は「おなかいっぱいたべました」と机の上に大量のジャンクフードが置かれている中で食べるショットを投稿した。このショットに午前6時時点で2万以上の「いいね!」が寄せられている。