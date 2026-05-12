俳優の菊川怜（48）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。髪を切り、ショートヘアになった写真を公開した。【写真】「永遠の美女」ショートヘアを公開した菊川怜菊川は「髪をまた少し短く切りました〜」と投稿。「暑くなってきましたね」と続け、髪を短く切り、ショートヘアで笑顔を見せるショットを披露した。この投稿には「スッゴク素敵です」「とってもお似合いですわよー」「永遠の美女」などの反響が寄せられてい