長さ36cmのエビフライを吊るして提供する静岡市の和食店「なすび総本店」の最新映像が、きょう12日放送の中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)で紹介される。大胆なアイデアをすぐ形にする社長＆専務の“タルタル大好き兄弟”は、主力となったロングエビフライのために店内を大改装。さらに、野外イベントでは、ひもで吊るした“ジャンボ海老フライ”を手袋でそのま