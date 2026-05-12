「喉に違和感があるものの、体調は悪くない」――そんな状態に心当たりはないでしょうか。“喉のつまり感”は日常生活の中で感じやすい一方で、受診の判断が難しく、つい後回しにしてしまいがちな不調の一つです。そこで、マイナビニュースでは、20〜60歳の男女に喉のつまり感・違和感についてのアンケート調査を実施しました。そのアンケート結果をもとに、どのような症状が多いのか、また多くの人がどのように対処しているのかを