【その他の画像・動画等を元記事で観る】アーティスト安田レイが、恵比寿ガーデンプレイス内「BLUE NOTE PLACE」にて、特別編成によるライブ「Nest」を開催することが決定した。安田レイは、これまでドラマやアニメ主題歌、CMソングなど話題の楽曲を数多く担当し、ハスキーで芯のある歌声と、繊細な感情の揺らぎを丁寧にすくい上げる表現力、感情の機微を丁寧に描き出す歌唱で、多くのリスナーを魅了している。本公演は、呉服隆一