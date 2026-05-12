【モデルプレス＝2026/05/12】6月7日午後10時よりWOWOWプライム・WOWOWオンデマンドにて放送・配信がスタートする伊藤健太郎主演の「連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―」（全6話／第1話無料放送・配信）に女優の桜井日奈子、俳優の一ノ瀬颯が出演決定。あわせて本予告映像が解禁された。【写真】28歳美人女優「思わず二度見」ヒップライン際立つ衣装で美ボディ全開◆桜井日奈子＆一ノ瀬颯「コンサルタント」出演決定