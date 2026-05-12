発達が気になる子の小学校入学準備「毎朝のルーティーンをこなして登校できるか心配」 【困りごと】朝やることはたくさん！ 毎朝起きてから登校するまでやることはたくさんあります。起きる、着替える、朝食を食べる、歯をみがく、顔をあらう、学校の準備をする、トイレをすませる。さらに遅れないように出発する。おとなは、出発時間から逆算をして、何時何分までに何をして……と考えて子どもに声をかけると思