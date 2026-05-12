猫の五感はどれほど鋭い？ 猫はどんな景色を見て、どんな音を聴いているのでしょうか。これらを知るヒントは、猫の五感に隠されています。 猫を飼っている人なら、飼い猫が「獲物」を持ってきてびっくりした経験をお持ちかもしれません。リビアヤマネコを祖先に持つ猫は、人間とともに暮らすようになってからも、ネズミや小動物を捕らえるハンターとしての能力を持ち続けています。 その能力を支えているのが、