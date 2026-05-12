日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2890（+20.0+0.70%） ホンダ1257（+6+0.48%） 三菱ＵＦＪ2860（+3.5+0.12%） みずほＦＧ6926（+36+0.52%） 三井住友ＦＧ5707（+46+0.81%） 東京海上7228（+78+1.09%） ＮＴＴ149（+0.6+0.40%） ＫＤＤＩ2522（+2.5+0.10%） ソフトバンク226（+4.2+1.89%） 伊藤忠1989（+6+0.30%）