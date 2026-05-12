【本日の見通し】イベント待ち、ドル円は１５７円台前半推移を中心に次の方向性を探る展開 本日、片山財務相とベッセント米財務長官の会談が行われる。昨日、両者は夕食会で意見を交わした。本格的な会談は本日であるため、具体的な内容についてのコメントはなかったが、日米の連携などについて協議されたものとみられる。本日の会談後に、投機的な円売りに対するけん制発言などが出てくるようであれば、ドル売り・円買