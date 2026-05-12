東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.19高値157.27安値156.45 158.31ハイブレイク 157.79抵抗2 157.49抵抗1 156.97ピボット 156.67支持1 156.15支持2 155.85ローブレイク ユーロドル 終値1.1783高値1.1795安値1.1744 1.1855ハイブレイク 1.1825抵抗2 1.1804抵抗1 1.1774ピボット 1.1753支持1 1.1723支持2 1.1702ロ&#12