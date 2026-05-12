映画『スター・ファイター』 (c) Lorimar Film Entertainment, 1984 All rights reserved DISC, ARTWORK, PACKAGING (c) Zeque Productions, LLC. All Rights Reserved. 1984公開の『スター・ファイター』は、3DCGを本格的に導入したSF映画だ。もちろん前例には『トロン』(82)があるが、あの作品の場合はゲームの中の空間ということで、メカのモデリングや質感は単純化されていた。 しかし