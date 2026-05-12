モデルでタレントのマギー（３３）が抜群スタイルを披露した。１２日までにインスタグラムを更新し、体のラインがうっすらと透ける白と、イエローグリーンワンピースを着用。どちらもデコルテ周りと背中が大きく開いたデザインでになっている。この投稿にフォロワーからは「美しくて綺麗」「お美しい」「超絶最高に綺麗」「世界一綺麗で可愛い」など絶賛するコメントが寄せられている。