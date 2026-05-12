5月17日（日）より、肉体と頭脳で生き残りを懸けて戦う番組『DUAL² 〜文武両道アスリート極限サバイバル〜』がスタートする。アスリートたちがしのぎを削るスポーツの世界は、データ化が進み、戦術も高度化。さらには栄養学やトレーニング理論など日々進化しており、もはや“運動能力だけ”では頂点に立てないのが現状だ。この番組は、そんな現代スポーツ界でアスリートに求められる“文武両道”に注目した、文武両道アスリー