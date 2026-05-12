１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円１９銭前後と前週末と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円２０銭前後と同５５銭程度のユーロ高・円安だった。 トランプ米大統領は１１日、戦闘終結に向けた米提案に対するイランの回答を「愚かだ」と非難。ホルムズ海峡の実質封鎖が長期化するとの見方から米原油先物が騰勢を強める