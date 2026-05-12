6月7日よりWOWOWで放送・配信がスタートする伊藤健太郎主演の『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』に桜井日奈子、一ノ瀬颯、河相我聞、大河内浩、東根作寿英、諏訪太朗、阪田マサノブ、木場勝己が出演することが発表され、あわせて本予告が公開された。 参考：伊藤健太郎『連続ドラマW コンサルタント』で木村文乃が謎の女にGACKTの出演＆主題歌も 本作は、WOWOW初のK-文学（韓国文学）作品