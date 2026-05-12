１２日の東京株式市場は反発の見通し。前日の米株式市場でＡＩ半導体関連株の強調展開が続き、日本株もこの流れを引き継ぐ格好となりそうだ。想定レンジは６万２５００～６万３５００円。 １１日の米国市場で、主要株価３指数はそろって上昇し、ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は連日で最高値を更新した。イラン情勢に関し、米国側の提案に対してイランからの回答があったが、トランプ米大統領は記者