外傷など、思い当たるきっかけもないのに腕が上がらなくなる……。そんな経験をお持ちの中高年の方も多いと思います。そこで、腕が上がらない、痛いときの状態や原因を整形外科医の羽生亮先生（はにゅう整形外科院長）にMedical DOC編集部が話を聞きました。 監修医師：羽生 亮（はにゅう整形外科） 順天堂大学医学部卒業。順天堂大学・大学院医学研究科修了。東京労災病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、順天堂大学医