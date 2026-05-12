ベルキンは5月8日、iPhone 17e対応のクリアケースや画面フィルムを、Amazon.co.jpで発売した。いずれも落下試験をクリアするなど、耐久性の高さが特徴となっている。●厚み2mmの超薄型設計 画面フィルムも3種類登場クリアケース「Belkin SheerForce Clear Liteシリーズ for iPhone 17e／16e（MSA064）」は、本来のiPhoneのデザイン性をそのままに、耐衝撃性とUV耐性を強化できる。MIL-STD-810G規格に基づく2メートルの落下試