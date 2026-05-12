【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が広告キャラクターとして出演、ナレーションも務める「ジャパネット40周年企業CM」第2弾が、5月12日より全国にて放送される。 CM中盤、「毎日を想像する」という相葉の声でナレーションがスタート。家族や仲間とのあふれる笑顔や、心震える瞬間。それぞれの“特別”なワンシーンと、「毎日を、もっと特別に。」という相葉の読むメッセー