― ダウは95ドル高と続伸、米イランの協議難航もAI・半導体関連の上昇が下支え ― ＮＹダウ 49704.47 ( +95.31 ) Ｓ＆Ｐ500 7412.84 ( +13.91 ) ＮＡＳＤＡＱ 26274.13 ( +27.05 ) 米10年債利回り4.415 ( +0.060 ) ＮＹ(WTI)原油 98.07 ( +2.65 ) ＮＹ金 4728.7 ( -2.0 ) ＶＩＸ指数18.38 ( +1.19 ) シカゴ日経225先物 (円建て)62935 ( +535 ) シカゴ日経22