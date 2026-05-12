12日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝157円19銭前後と、前日午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円25銭前後と29銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース