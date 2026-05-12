独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は10日、「欧州人の米国に対する信用度が急低下しているものの、その代替は中国ではない」との記事を掲載した。記事によると、ベルテルスマン財団などが3月に欧州連合（EU）加盟27カ国の18〜69歳の成人1万8000人超を対象に実施した調査で58％の回答者が「米国は信頼できるパートナーではない」と答えた。「米国は信頼できるパートナー」との回答は42％にとどまったという。また、「米国は