空手女子で２１年東京五輪銀メダリストの清水希容さんが１１日に自身のインスタグラムを更新。「今回は、料理動画を撮ってみました」として動画を投稿した。動画では「ご飯作りしていきたいと思いまーす」として料理スタート。鶏胸肉と野菜のグリルや、豆と野菜のトマト煮を手際よく調理した。インスタグラムには「これまで空手やトレーニングの動画は撮影してきましたが、料理動画はまた違った難しさがありました」とし、「多