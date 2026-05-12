12日の巨人は岐阜長良川球場で広島と対戦。先発マウンドには戸郷が上がる。今季1軍初登板だった前回登板の4日ヤクルト戦では5回5失点の乱調で敗戦投手。結果が求められるシーズン2戦目だ。地方球場での登板はプロ入り以来6試合目で、過去5試合を見るとオール先発で3勝1敗、防御率2・75の好内容。直近の登板は今日と同じ岐阜の24年9月5日ヤクルト戦で7回無失点に抑え勝利投手になっている。得意の地方球場で今季初勝利を挙