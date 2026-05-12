行楽シーズンを迎え、お出かけに向けて服を買い足したい人も多いのでは。コスパの良さとおしゃれを両立させたいなら【しまむら】のアイテムをチェックしてみて。今回は、コーデが春めくシアー素材のブラウスとカーディガンをご紹介。羽織りとしても主役としても着られて、今から初夏まで活躍しそう。1,000円台とは思えない主役級トップスなので、店舗で見つけたら即カゴINして。 一点投入でコーデ