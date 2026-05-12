今回は、知人のA子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。学生時代から何でも話せる大切な友人だったB美。しかし社会人になってから、A子さんは彼女との会話の中で、少しずつ違和感を覚えるようになります。喜びを報告すると水を差され、落ち込んでいるときにはやけに親身になる。そのちぐはぐな反応に、A子さんは次第にモヤモヤを抱えるように。「もしかして、私が不幸でいたほうが嬉しいの……？」歪に変化してしまっ