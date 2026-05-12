モデルのANNI(アンニ)が11日までに、自身のインスタグラムを更新。「ご報告遅れましたが、3月で大学院を卒業し経営学修士(MBA)を取得しました！」とアカデミックガウン姿で報告した。さらに4月からは一般企業に勤める会社員との二足のわらじ生活を送っている。 【写真】顔ちっちゃ！驚異の頭身ミニ丈からのぞく鍛えられた脚 修士論文テーマは「BtoB購買における関係的価値の重視傾向の明確化と営業アプローチ