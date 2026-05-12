女優・桜井日奈子が、ＷＯＷＯＷで６月７日から放送・配信される「連続ドラマＷコンサルタント―死を執筆する男―」（後１０時）に出演することが１１日、発表された。俳優・伊藤健太郎が主演を務める本作は、ミステリー小説家志望のさえない男・伊崎（伊藤）が謎の組織に引きずり込まれ、完璧な暗殺シナリオを執筆する「暗殺」専門のコンサルタントへと転身するダーク・サスペンス。桜井は、伊崎が表向きにコンサルタント