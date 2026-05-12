5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、12日から放送されるテレビCM「ジャパネット40周年企業CM」第2弾に出演する。【動画】家族や仲間とのかけがえのない瞬間を収めたCM同社の広告キャラクターである相葉は、新CMでナレーションも務める。普段の何気ない毎日の中にある“特別”な瞬間をCMとして綴るシリーズの第2弾では、2月〜3月に応募された672本の動画から、36本を採用。届いた動画には、飾らない「毎日」が映し出されている。大