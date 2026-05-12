テレビ朝日では、17日深夜から『DUAL2 〜文武両道アスリート極限サバイバル〜』（毎週日曜深0：10）を放送することが決定した。【一覧】金メダリスト続々参戦！生き残りをかけて戦う出演者たち番組では、現代スポーツ界でアスリートに求められる“文武両道”に注目した、文武両道アスリート開発サバイバルプロジェクト。選ばれしトップアスリートたちが、肉体と頭脳を武器に生き残りを懸けて戦う。挑むのは、頭脳面・肉体面