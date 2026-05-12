有印私文書偽造・同行使罪と地方自治法違反で在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真紀前市長の学歴詐称問題をめぐって発足した市民団体が7日に会見を開き、市議選と市長選の費用計約8200万円などを損害賠償請求すべきだとして、住民監査請求した。 田久保前市長は昨年5月、同市長選の当選後に東洋大学除籍のはずだったが、市広報誌のプロフィルなどで「卒業」と紹介したことで、学歴詐称疑惑が浮上。当時、田久保前市長は「卒業