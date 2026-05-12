FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督の新作映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）より、鎮西をはじめ、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんならキャスト陣のクランクアップコメントと写真が解禁された。【動画】『だぁれかさんとアソぼ？』クランクアップ時の映像本作は、「呪怨」シリーズで知られるJホラーの巨匠・清水監督が手がける学園ホラー。学校の誰もいない階段、そ