TBSの山形純菜アナウンサー（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカのゴルフウエア姿を披露した。山形アナは「今年初のゴルフ」とミニスカのゴルフウエア姿を披露した。今年初のゴルフに「いいお天気だったけどこれ以上暑いとちょっと勘弁」と振り返り「これからもゆるーく続けます！笑」と伝えた。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ似合う」「素敵」「超いいね」「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「