俳優の伊藤健太郎が主演を務めるWOWOWで放送・配信される『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第１話無料）に、桜井日奈子、一ノ瀬颯ほか全キャストが発表された。あわせて、本予告映像も解禁された。【動画】『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』予告映像本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。