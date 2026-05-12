伊藤健太郎が主演するWOWOW「連続ドラマWコンサルタント−死を執筆する男−」（6月7日、放送・配信スタート）に、桜井日奈子、一ノ瀬颯の出演が決まり12日、同局から発表された。暗殺専門コンサルタントと資本主義社会の闇を描いた韓国発のダークサスペンス。桜井は、主人公が勤務する外資系企業の経理担当を演じる。主人公と恋に落ち、交際に発展するものの、お互いに秘密を抱えている役どころとなる。「一見普通に見える彼女が