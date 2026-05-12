JR千葉支社跡地には市民会館千葉市は2026年5月1日、千葉駅周辺の将来像や取り組みの方向性を示す「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」の一部改定（案）および「中央公園プロムナード周辺のまちづくりビジョン（案）」について、市民意見の募集を開始しました。 【激変!?】これが千葉駅周辺の整備計画です（画像）市が2016年に策定した「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」に基づき、千葉駅周辺のまちづくりを推進してい