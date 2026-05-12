「英語を話せるようになりたい！」そう思っていても、勉強アプリは三日で飽きてしまう。そんな小さな挫折を繰り返していないだろうか。続かない原因は、やる気や時間の問題ではない。習慣家の著者が教える、日々の行動を無理なく積み重ねるためのシンプルな方法を見ていこう。※本稿は、ブックデザイナー・習慣家の井上新八『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！続ける思考』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の