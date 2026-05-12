「扶養の範囲で働いてきたから、老後の年金は少ないのでは？」と、そんな不安を抱く方は決して少なくはないでしょう。実際、働き方によって将来受け取る年金額に差が付くこともあります。 そこで今回は、扶養内で長年働いてきた方が、今からでもできる年金を増やす方法について考えていきます。 扶養内で働いていても厳密には年金が減るわけではない まず押さえておきたいのは、扶養内で長年働いてきた方（いわゆ