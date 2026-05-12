母親が家計や家の書類を管理している家庭では、母親に万が一のことがあったとき、残された父親が手続きを進められない場合があります。家の名義、預貯金、保険、固定資産税の書類などは、普段から見慣れていない人にとって分かりにくいものです。 家族が困らないようにするには、元気なうちに情報を整理し、必要な準備をしておくことが大切です。そこで本記事では、母親が先に亡くなった場合に備えて、家族で確認しておきた