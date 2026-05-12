女優・歌手のナナが、特別なイベントを開催する。ナナは5月11日、30日にソウルで開催される「NANA Lunch Meet & Greet」のメインポスターを公開した。【写真】ナナの“全身タトゥー姿”今回のポスターに先駆け、ステーキと新鮮な野菜が並んだ料理の写真を使用したティザーポスターで注目を集めていたナナ。今回公開されたメインポスターでは、彼女ならではの洗練されたビジュアルを披露し、本格的なイベント開催を知らせた。ポ