トランプ米大統領の演説を受け、日本の金融市場では株、債券、為替の「トリプル安」が進んだ=2026年4月2日、東京都中央区、朝日新聞社 経済ニュースでよく聞く「円安」「円高」。何となく分かっているつもりでも、人にきちんと説明しようとすると、意外と難しいものです。円の価値がどうなるかは、日本の経済や私たちの生活に大きな影響を与えます。輸出や観光、物価、海外旅行など、身近な場面とも深く関わります。基